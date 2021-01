Doppio incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle nel pomeriggio di martedì. Nel primo caso i vigili del fuoco sono intervenuti – direzione Arezzo – nei pressi di Tuoro sul Trasimeno per un’auto che ha sbandato per via del fondo scivoloso: due i feriti in modo lieve. Il secondo è una conseguenza perché l’impatto è nato dalla coda che si è formata: in questo caso c’è una persona ferita in maniera più seria. In totale sono rimaste coinvolte sei autovetture.

