‘Invade’ abitazione, 30enne denunciato

Ha forzato la porta d’ingresso con un cacciavite, è entrato e si è messo a dormire all’interno dell’appartamento. In questo modo è finito nei guai un 30enne di origini tunisine, denunciato dalla polizia di Stato dopo la segnalazione giunta alla sala operativa della questura: per lui c’è il reato di invasione di edifici e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli atti allo scasso.

Volante in azione

Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato il proprietario e il titolare del contratto di affitto: quest’ultimo ha riferito che il portone era stato forzato e che non si poteva entrare a causa di un frigorifero posizionato per bloccare l’accesso. La polizia in poco tempo è riuscita ad entrare e scoprire che, sul letto, c’era un ragazzo – irregolare sul territorio – che dormiva: l’uomo ha dichiarato che l’appartamento gli era stato consigliato da un suo amico per poter riposare indisturbato. Invece per lui c’è il deferimento e l’avvio della pratica per l’espulsione dall’Italia.