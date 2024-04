Perugia-Pineto: altri 18 Daspo ma anche 5 steward ‘interdetti’ dal prefetto di Terni

Sono diciotto gli ulteriori Daspo emessi dal questore di Perugia nei confronti di altrettanti tifosi del Perugia Calcio che lo scorso 23 marzo, durante la partita disputata al ‘Curi’ fra i biancorossi e il Pineto, avevano dato vita a tafferugli tutti interni alla tifoseria del Grifo, mettendo in atto condotte che la questura definisce «gravi e pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nella circostanza – si legge nella nota della polizia di Stato – numerosi tifosi hanno lanciato seggiolini e fumogeni nella curva Nord dello stadio ‘Curi’. Tali condotte avevano indotto l’arbitro a sospendere l’incontro per alcuni minuti». Lo scorso 28 marzo erano stati emessi i primi tre Daspo verso altrettanti tifosi arrestati dalla Digos, poi sottoposti alla misura dell’obbligo di firma. «I 18 provvedimenti – spiega la nota – vieteranno ai destinatari l’accesso alle manifestazioni sportive di calcio, di Coppa Italia, di coppe internazionali, di campionato per un periodo che varia da 5 a 10 anni, tenuto conto della gravità delle singole condotte e dei pregiudizi pregressi». Sempre la polizia di Stato rende noto che «nel medesimo contesto il prefetto di Terni, su proposta della questura di Perugia, ha inoltre disposto l’interdizione all’impiego, presso tutti gli impianti sportivi nazionali, di cinque steward che, in occasione dell’incontro di calcio Perugia-Pineto, hanno consentito l’accesso abusivo nell’impianto di alcuni tifosi sprovvisti del titolo valido per l’ingresso».

