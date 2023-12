Perugia: prostituta picchiata e rapinata nel motel. Tre casi simili in poche settimane

di Giovanni Cardarello

Brutta avventura per una donna di 30 anni che esercita l’attività di prostituta, originaria dell’Est europeo ma italiana di cittadinanza. Nella notte a cavallo tra giovedì 30 novembre e venerdì 1° dicembre, è stata aggredita e derubata da un cliente a Ponte San Giovanni (Perugia). I fatti sono avvenuti all’interno di un motel. La donna, che come tanti altri inserisce annunci sul web, è stata contattata da un cliente di passaggio in città per motivi di lavoro. La professionista ed il soggetto, dopo aver pattuito la prestazione, si sono appartati nella struttura ricettiva. E qui è accaduto il fattaccio. Il cliente, dopo aver consumato il rapporto, l’ha prima minacciata, poi aggredita ed infine derubata dell’incasso della serata, circa 300 euro. Dileguandosi poi dalla scala di servizio. La donna, frastornata e spaventata, ha subito contattato le forze dell’ordine e i sanitari del 118 della Regione Umbria che, prontamente intervenuti, hanno raccolto la denuncia della professionista e poi l’hanno accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia per le cure del caso. Da segnalare, come riporta con dovizia di particolari Il Corriere dell’Umbria, che nella stessa zona nel mese di ottobre si era verificato un altro caso simile mentre, secondo quanto raccolto da umbriaOn, una terza situazione identica è occorsa nella vicina Bastia Umbra nel mese di settembre.