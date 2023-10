Perugia-Sestri Levante, una perla di Santoro regala la prima vittoria allo stadio Curi

di Giovanni Cardarello

E alla fine, dopo due tentativi senza esito, il Grifo riesce a centrare la prima vittoria casalinga. Una vittoria voluta, cercata e sofferta e, quanto meno, nel punteggio, meno evidente di quanto non abbia detto il campo. Decide la mossa tattica di Baldini che schiera Santoro dietro due punte mobili, scombinando il piano partita di Barilari. È proprio Santoro, al 7’ di gioco, a sbloccare e di fatto decidere il match. Nel finale espulso Adamonis per proteste.

Santoro decisivo

Il primo giro di palla è del Sestri Levante. Baldini cambia modulo e si schiera con il 4-3-1-2 con Santoro alle spalle di Matos e del giovane Seghetti. Gli ospiti si schierano con un atteggiamento molto accorto con difesa a cinque, Raggio Garibaldi davanti alla difesa e Candiano sulla linea dei centrocampisti. Al 6’ azione del Perugia che manda Kouan al tiro ma il mediano viene anticipato. Al 7’ grandissimo gol di Santoro che si libera in area di due difensori e con una rasoiata in diagonale batte Anacoura, 1-0. Al 10’ ospiti vicini al pari, cross di Pane, colpo di testa di Furno e palla a lato di poco. Minuto 17 gran giocata di Iannoni che arriva in area e passa a Seghetti che però viene anticipato di un soffio in angolo. Al 19’ Parlanti semina il panico nella difesa perugina, ma Bozzolan salva. Al 21’ Perugia vicino al raddoppio, incursione di Matos cross in area ma Seghetti non ci arriva. Un minuto dopo Iannoni libera al tiro Kouan ma la conclusione è rivedibile. Al 30’ dopo qualche minuto di studio a centrocampo nuova fiammata del Perugia che però non sortisce particolari pericoli. Minuto 35’ azione tambureggiante di Bozzolan che però si perde all’atto del passaggio finale. Nell’azione successiva viene ammonito Santoro. Al 39’ bella azione di Matos che però non riesce a rifinire per Seghetti. Minuto 41’ ammonito Raggio Garibaldi. Al 44’ grande torsione in area di Toci che manda la palla di poco a lato. Dopo 46’ minuti di gioco termina il primo tempo, Perugia-Sestri Levante 1-0

Espulso Adamonis

Batte il calcio di inizio della seconda parte di gara il Perugia. Il Sestri Levante fa subito due cambi fuori l’esperto Raggio Garibaldi e Furno, incolore ed entrano Gala e Troiano. L’atteggiamento in campo degli ospiti sembra cambiato rispetto al primo tempo. La riprova arriva da una bella punizione di Candiano che al 51’ impegna Adamonis. Al 57’ azione prolungata in area di Forte che però viene bloccato da Angella e Vulikic. Bella combinazione tra Santoro e Seghetti, ma la difesa ospite libera. Al 62’ tiro di Iannoni dal limite, palla alta. Doppio cambio per il Perugia entrano Vazquez ed Acella ed escono Iannoni e Seghetti. Doppio cambio anche per il Sestri Levante, entrano Busatto e Ghigliotti ed escono Toci e Regini. Al 63’ tiraccio di Mezzoni da 25 metri, palla lontana dai pali. Minuto 65’ bel tiro di Candiano ma la palla non impensierisce Adamonis. Adamonis che viene ammonito per perdita di tempo. Al 71’ ospiti vicini al pari, Adamonis vola per anticipare Forte pronto a colpire a botta sicura. Il Sestri spinge forte e al 72’ è a un passo dal gol con Pane. Ancora un doppio cambio per il Perugia dentro Lisi e Cudrig fuori Matos e Santoro. Il Grifo passa al 4-3-3 puro. Subito occasione per Vazquez liberato da Cudrig, l’occasione sfuma. Al minuto 82’ bel contropiede di Bozzolan che libera al tiro Lisi solo davanti al portiere ma la palla sfiora il palo. All’89 espulso Adamonis, già ammonito. Il rosso arriva in modo diretto per proteste. Nei minuti finali in campo Abibi. Dopo cinque di recupero termina il match del Renato Curi, Perugia batte Sestri Levante 1-0.

Le pagelle di Perugia-Sestri Levante

Perugia (4-3-1-2): Adamonis 6,5; Mezzoni 6,5, Angella 6, Vulikic 6, Bozzolan 6,5; Iannoni 7 (62’ Acella 6), Bartolomei 6,5 (91’ Abibi sv), Kouan 6,5; Santoro 7,5 (73’ Lisi 6); Matos 6,5 (73’ Cudrig 6), Seghetti 6,5 (62’ Vazquez 6).

Non entrati: Abibi, Morichelli, Dell’Orco, Cancellieri, Ebnoutalib, Paz, Torrasi, Bezziccheri,.

Allenatore: Baldini 7

Sestri Levante (5-3-2): Anacoura 5,5; Podda 6 (83’ Masini sv), Pane 6, Oliana 5,5, Regini 6 (62’ Ghigliotti 6), Furno 5 (46’ Troiano 6); Raggio Garibaldi 5,5 (46’ Gala 6,5), Parlanti 6, Candiano 6; Forte 6, Toci 5,5 (46’Busatto 6)

Non entrati: Sias, Raspa, Nenci, Grilli, Grosso,

Allenatore: Barilari 5,5

Arbitro: Maria Marotta di Sapri

Assistenti: Amedeo Fine di Battipaglia e Marco Croce di Nocera Inferiore

Quarto uomo: Giuseppe Morello di Tivoli

Reti: 7’ Santoro

Ammoniti: Santoro (PG); Raggio Garibaldi (SL); Adamonis (PG); Cudrig (PG)

Espulsi: Adamonis (PG)

Angoli: 7-4