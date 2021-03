Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di mercoledì nei pressi del ‘Percorso verde’ a Perugia, in via Quintino Sella. Un uomo di 67 anni, al volante di un’autovettura, ne ha perso il controllo dopo aver toccato il cordolo, finendo per ribaltarsi. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e condotto in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non sono gravi. Sul posto si sono portati, per i rilievi di rito, gli agenti della polizia Locale di Perugia.

