Sosta selvaggia, multe per assessori e consiglieri regionali

Ci sono cascati gli assessori comunali Luca Merli, Gabriele Giottoli, Margherita Scoccia. Ma anche diversi consiglieri regionali. Tutti in divieto di sosta. E per loro è scattata la multa.

La legge è uguale per tutti

La rivelazione arriva da un articolo de Il Corriere dell’Umbria. Alessandro Antonini ha sentito i diretti interessati, che hanno spiegato la loro condotta, assicurando di aver pagato la sanzione senza fiatare. Resta comunque il cattivo messaggio alla collettività, da chi dovrebbe essere da esempio; ma è anche la conferma che la legge è uguale per tutti e questo è un bel messaggio. Poi, capita a tutti di sbagliare.

Le giustificazioni

Merli ha sbagliato a vedere il colore delle strisce; Scoccia ha lasciato l’auto sul marciapiede, forse per fretta; Giottoli ha violato la Ztl con l’auto nuova e parcheggiato in divieto di sosta. Tutti assicurano di aver pagato subito.

Multe anche ai consiglieri

Multe anche ai consiglieri regionali che parcheggiano fuori dalle strisce; ma ovviamente quello dei politici e dei rappresentanti istituzionali è solo una parte del problema, forse quella meno grave (al di là del fastidio per il fatto che sia un rappresentante delle istituzioni a violare le regole). Resta un mistero il motivo per cui quasi nessuno sfrutti la comodità del Minimetrò che consente di salire in centro e starci tutto il tempo necessario senza pagare il parcheggio. f