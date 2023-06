Pnrr Terni, ex Milizia diventa ‘ostello’: parte l’iter, l’appalto vale 4 milioni di euro

di S.F.

La firma è del responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Marco Castellini, e riguarda uno dei lavori Pnrr su Terni di maggior importo. Ater – in questo caso è stazione appaltante, come nel caso del maxi progetto per San Lucio – ha avviato la procedur negoziata per la ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso immobile per via Campomicciolo 3, vale a dire l’ex Milizia: diventerà una sorta di ostello per ospitare le famiglie dei pazienti ricoverati all’ospedale ‘Santa Maria’.

OTTOBRE 2022, LO SCONTRO IN COMUNE SUL PROGETTO

TUTTI I DETTAGLI DEL PROGETTO PER L’EX MILIZIA

LO SCONTRO POLITICO SULL’EX MILIZIA NEL 2020

I termini: minor prezzo

In ballo c’è la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per il recupero e la ristrutturazione dell’intero fabbricato di proprietà Ater. L’aggiudicazione ci sarà con il criterio del minor prezzo sull’importo dei lavori posto a base di gara con esclusione delle offerte ‘anomale’: per la progettazione esecutiva la cifra è di 105.741 euro, mentre per l’operazione di trasformazione ci sono poco più di 3,6 milioni di euro. Il resto fa riferimento a costi della manodopera e oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Il totale è di 4 milioni e 48 mila euro. I dettagli del progetto erano emersi lo scorso autunno: il restyling prevede una struttura con 25 camere e 49 posti letto per una superficie di circa 1.700 metri quadrati. In tal senso il consiglio comunale si era espresso per mettere nero la specifica sulla destinazione d’uso.