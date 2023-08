Pnrr Terni, ospedale: neurofisiopatologia, progetto esecutivo da 1,2 milioni approvato

di S.F.

Un milione e 215 mila euro. Questo il quadro economico complessivo di uno dei lavori Pnrr riguardante il ‘Santa Maria’ di Terni: in attesa di avere delucidazioni sul percorso per il nuovo ospedale, il direttore generale Andrea Casciari ha firmato l’atto utile all’approvazione del progetto esecutivo per la neurofisiopatologia. A gestire l’iter in prima battuta è il responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Gianni Fabrizi, con il coinvolgimento del dirigente della struttura tecnico/patrimoniale Gianluca Bandini.

Il miglioramento



Il semaforo verde è arrivato in seguito ai verbali di verifica e validazione firmati dallo stesso Fabrizi sul lavoro progettuale della IN.TE.SO Ingegneria S.r.l di Rimini. Bene, ma di cosa si parla nello specifico? In sostanza è il miglioramento sismico della palazzina C , posizionata accanto alla medicina del lavoro UniPg. Nella procedura c’è di mezzo anche Invitalia in qualità di stazione appaltante per via di un accordo quadro generale con il ministero della salute.