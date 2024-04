Pnrr Terni, Passeggiata: il fine lavori slitta a maggio

di S.F.

Lavori di riqualificazione dei giardini ‘La Passeggiata’ di Terni, c’è un ulteriore slittamento per il fine operazione rispetto a quanto previsto. Non più aprile, come stimato ad inizio 2024, ma – da quanto si apprende dall’assessorato ai lavori pubblici – ora l’obiettivo è spostato a metà maggio. Motivo? Una nuova sospensione dovuta al parere della sovrintendenza dell’Umbria in merito alle stuccature. Un giudizio positivo giunto nelle ultime ore e che ora consentirà la ripresa dell’attività. Da ricordare che il restyling da 735 mila euro – se ne sta occupando l’Ati con in testa la Rocchio Mario di Orte – è partito formalmente il 10 luglio del 2023 con conclusione originaria prevista in 210 giorni. Ora siamo alle battute finali.

NOVEMBRE 2023, LO SLITTAMENTO AL 6 APRILE

GIUGNO 2023, L’APPALTO ALLA ROCCHINO CON RIBASSO DEL 13,75%