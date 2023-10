Pnrr Umbria, nuova vita ex Fcu: prime notifiche di cantiere

di S.F.

Doppia notifica preliminare di cantiere e movimenti in vista per uno dei progetti regionali più importanti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Messa alle spalle la gara gestita da Rfi, ecco che è il restyling generale della ex Fcu con fondi a valere sulle risorse del Pnrr: focus sui ‘lavori di rinnovo ai binari, agli scambi e manutenzione straordinaria all’armamento ferroviario, sulla linea Umbertide-Terni, tratta Perugia Ponte San Giovanni-Papiano e Papiano-Fratta Todina’, si legge nell’oggetto dell’operazione. In entrambi i casi con a capo il responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Emilio Convertino. Il contratto complessivo è da 70 milioni di euro e, in sintesi, riguarda il rinnovo dell’ex Ferrovia Centrale Umbra e la riattivazione delle tratte ferme ormai dal 2017: se ne occuperanno la Salcef Spa e l’Euro Ferroviaria srl con circa 100 chilometri di binario interessati. L’appalto coinvolge anche l’adeguamento della sovrastruttura ferroviaria e la manutenzione delle gallerie. Chiaro che sarà un’operazione molto lunga, da concludere entro il 2026.

LA GARA DA 70 MILIONI DI EURO

OTTOBRE 2016, FCU: «SEMPRE PEGGIO»

L’SOS DA CESI: «LIBERATECI DAL DEGRADO»

DICEMBRE 2017, FCU NELLE MANI DI RFI

12 SETTEMBRE 2017, L’ULTIMO VIAGGIO DA PERUGIA A TERNI