Terni, domenica torna il ‘Circuito dell’Acciaio’

Gara competitiva lungo un tracciato di 15,2 chilometri che giunge fino alla cascata delle Marmore. Poi la non competitiva – stessa lunghezza – ed un ulteriore percorso non agonistico da 5 chilometri: tutto pronto per la 46° edizione de ‘Il Circuito dell’Acciaio’, la sfida podistica nata nel 1976 e dedicata a Libero Liberati. L’organizzazione vede coinvolte l’Amatori Podistica Terni e il Moto Club intitolato proprio al centauro ternano.

La partenza ed il percorso

Il raduno è fissato alle 8.30 in piazza Ridolfi, quindi dalle 9.30 l’ingresso nelle griglie in corso Tacito e alle 10 la partenza da piazza Tacito in direzione viale Mazzini nel rispetto del protocollo Covid: mascherina in avvio, niente assembramenti e distanziamento. La chiusura della manifestazione è prevista tra le 12.30 e le 13. I podisti passeranno per piazza Buozzi, viale Brin, viale Campofregoso, via Gramsci, viale Martin Luther King, via Giandimartalo di Vitalone, Campomicciolo, via Pacelli, via De Amicis, via Neri, area cascata delle Marmore, via Cervara e, di ritorno, lungonera Cimarelli, via Colombo e arrivo in piazza Ridolfi.

Il traffico e la collaborazione

Come di consueto ci sarà una specifica ordinanza della prefettura per consentire lo svolgimento della manifestazione: prevista la chiusura al traffico della SS309 Valnerina dalle 10.15 alle 11.30, della SS79 per Marmore e delle strade interessate dal passaggio degli atleti. «Quest’anno abbiamo voluto dare ancora più risalto – le parole del presidente APT, Luca Moriconi – alla collaborazione con il Moto Club Libero Liberati, che con questo storico evento podistico ha uno stretto legame. Il testimonial di questa edizione è il campione italiano motorally di enduro 2021 Tommaso Montanari».