Provincia Terni, Pernazza: «Bandecchi ha ritirato il ricorso al Tar. Ora risarcimento»

La surroga dei consiglieri della scorsa estate e lo scontro tra Stefano Bandecchi e la Provincia di Terni. A tornare sul tema è la presidente Laura Pernazza: di mezzo c’è il ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

La soddisfazione

«Prendiamo atto con compiacimento che il sindaco Stefano Bandecchi ha deciso di ritirare il ricorso al Tar contro la nostra delibera di surroga dei consiglieri provinciali, è la conferma che avevamo ragione noi», specifica la numero uno di palazzo Bazzani in merito all’ufficializzazione da parte di Bandecchi stesso della rinuncia ad impugnare la delibera di consiglio provinciale del giugno scorso. «Una notizia che ci soddisfa poiché siamo stati sempre sicuri della correttezza della nostra condotta, tanto più che già in fase cautelativa il Tar aveva rigettato la richiesta di sospensiva avanzata dal sindaco di Terni, rafforzando ulteriormente la nostra convinzione di aver agito bene e nell’interesse di tutti. Forse – nota la Pernazza – anche Bandecchi si è reso conto del comportamento inattaccabile della Provincia che mai ha posto in essere forzature per escludere il Comune di Terni dalla rappresentanza in consiglio provinciale, come invece sosteneva il sindaco, accusandoci di ‘porcata totale’, di ‘dispetto nei confronti del Comune’ e di comportamenti antidemocratici».

Risarcimento

La Pernazza rimarca poi che, «con senso di responsabilità, ci eravamo limitati ad applicare quanto previsto dalla legge Delrio con l’unico scopo di ripristinare la piena funzionalità dell’assemblea elettiva, organo, è bene ricordarlo, di massima espressione di quella democrazia che Bandecchi ci accusava di dileggiare. Tutte accuse infondate di cui evidentemente, in un momento di resipiscenza, lo stesso Bandecchi si è finalmente accorto, tanto da rinunciare a ricorrere al Tar. A questo punto però – sottolinea la Pernazza – dobbiamo anche far sapere che lo sforzo del sindaco nel cercare invano di dimostrare la scorrettezza della Provincia, ha comportato impegni da parte nostra, oltre che lavorativi, anche economici. Amministrare non è un gioco per passare il tempo libero ma riguarda la corretta gestione anche e soprattutto del denaro pubblico. Proprio per questo per essere stati cioè costretti, nostro malgrado, ad usare i soldi dei cittadini per difenderci da un’accusa infondata e che lo stesso accusatore ha lasciato cadere, chiederemo il risarcimento di tutte le spese legali sostenute finora».