Reggina-Perugia, Alvini: «Basta errori»

Esattamente come all’andata, il Perugia affronta la Reggina probabilmente nel momento peggiore. Dopo un lungo periodo negativo, infatti, gli amaranto si sono ripresi con l’arrivo di Stellone, che ha messo insieme 5 vittorie in sette partite, e ora si ripropongono per un posto nei playoff. Anche per questo, Alvini, dopo 3 risultati deludenti (rispetto alle prestazioni offerte), mette in guardia i suoi: non sono più ammessi errori e ingenuità.

Le parole di Alvini

«Dal punto di vista psicologico le ultime tre gare ci hanno fatto comprendere che la squadra ha un valore – dice il tecnico – ma poi tutto questo non conta se non curi i dettagli: ed è in questo che si deve migliorare. Alla squadra chiedo di fare quel passo in più che distingue le grandi dalle altre. E questi ragazzi possono farlo. A patto che non si vedano più quei falli di mano, le espulsioni che ci sono costate carissime. Se Kouan ha fatto quell’errore anche il nostro percorso di allenamento va migliorato in tal senso».