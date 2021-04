Resta in carcere il 36enne che spacciava fra Montecastrilli, San Gemini e Avigliano

Arresto convalidato e misura cautelare della custodia in carcere per il 36enne originario di Roma (M.C. le sue iniziali) e pluripregiudicato, arrestato lunedì dai carabinieri del Nor di Amelia a San Gemini (Terni). L’uomo era stato trovato in possesso di circa 150 grammi di cocaina – per un valore di mercato intorno ai 12 mila euro – abilmente nascosti sotto terra nei pressi della sua abitazione sangeminese, oltre a 7 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’udienza si è tenuta mercoledì. Il 36enne era stato individuato dalle indagini dell’Arma che avevano fatto emergere un’intensa (e remunerativa) attività di spaccio di droga in alcune zone del territorio ternano, come San Gemini, Montecastrilli e Avigliano Umbro.

Condividi questo articolo su