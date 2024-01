Restano in panne sull’A1 e chiedono aiuto. E la polizia trova la marijuana

Sono rimasti in panne lungo l’A1, hanno chiesto aiuto e la polizia di Stato ha scoperto la droga che avevano. La curiosa vicenda è accaduta domenica vicino al casello di Orvieto. Coinvolti tre ragazzi.

Cosa è accaduto

I tre hanno avuto problemi con l’auto vicino ad Orvieto, rimasta ferma in condizione di pericolo per tutti. Sul posto è arrivata la polizia Stradale: «Si accorge che qualcosa – spiega la questura – non va perché i ragazzi si comportano in modo strano e per questo effettuano un controllo, sia sul mezzo, che sulle loro identità, sospetti ai quali le banche dati danno conferma, evidenziando precedenti per possesso di sostanze stupefacenti a carico di due di loro». Negli indumenti intimi di un 30enne erano nascosti cinque grammi di marijuana, poi sequestrata. «Da qui l’immediato contatto con l’ufficio di polizia nel luogo di residenza del giovane e l’immediata perquisizione della sua abitazione, dove abita con i genitori, che permette agli agenti di trovare altri 2 grammi della stessa sostanza nascosta in un vaso».

La segnalazione

Scattata la segnalazione alla prefettura a carico del 30enne: possibile sospensione della patente fino ad un massimo di tre anni, sospensione dei documenti validi per l’espatrio e il porto d’armi fino ad un anno. «Anche il questore potrà adottare misure di sicurezza per la durata massima di due anni quali l’obbligo di presentazione alla polizia, di rientrare o non uscire dalla propria abitazione se non in determinati orari, divieto di frequentare locali pubblici ed altro ancora».