Saluto romano reato? Ne parla ‘Nero su Bianco’

È reato fare il saluto romano o fascista? Questo il titolo della trasmissione ‘Nero su Bianco’ condotta dal giornalista Laurent De Bai, in onda martedì 23 gennaio alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre e in streaming su www.umbriapiu.it). Lo scorso 7 gennaio ad Acca Laurentia (Roma) i militanti di destra si sono ritrovati di fronte all’ex sede del Movimento Sociale Italiano per commemorare le vittime della strage avvenuta 46 anni fa. I saluti romani esibiti in quella circostanza sono diventati un caso mediatico, tanto che il Pd, sia alla Camera che al Senato, ha interrogato il Governo. Il M5S invece presenterà un esposto alla procura di Roma per chiedere anche di verificare la sussistenza del reato di apologia del fascismo. Al parlamento europeo di Strasburgo, la svedese Ylva Johansson tuona: «Dobbiamo agire rapidamente contro il neofascismo». Ospiti in studio sono Fausto Cardella (magistrato e presidente Fondazione Antiusura), Mauro Volpi (docente di diritto costituzionale), Francesco Falcinelli (avvocato penalista), Ettore Bertolini (direttore Agenzia Stampa Italia) e Renzo Baldoni (opinionista). Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando al numero WhatsApp 370.3036809.

