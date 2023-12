Sanità, da Terni un supporto per Coletto e D’Angelo: incarico per Sergio Armillei

di S.F.

Un aiuto ternano in più per l’assessore regionale alla salute Luca Coletto e il direttore Massimo D’Angelo. Si tratta di un noto – in ambito professionale da decenni, politico per lo più dal 2018 – professionista in ambito sanitario, Sergio Armillei: per lui c’è l’incarico di lavoro autonomo a titolo gratuito a supporto delle attività del servizio pianificazione, programmazione e controllo strategico del Ssr dell’assessorato alla salute e welfare.

Il perché

In sostanza all’assessorato serve un supporto per alcune attività di competenza del servizio con l’apporto tecnico di professionalità esperte in materia sanitaria. Soprattutto da quando il dottor Nando Scarpelli è stato nominato direttore sanitario della Usl Umbria 2. Nella fattispecie si parla di un servizio «a valenza generale e trasversale, supporta la direzione regionale non solo per le attività di programmazione strategica, ma anche per quelle di monitoraggio e controllo delle attività delle aziende del Ssr». La scelta è caduta sull’ex dirigente medico del Santa Maria di Terni, in pensione dallo scorso 1° dicembre: «Oltre alle competenze clinico sanitarie necessarie, ha maturato altresì competenze amministrative in materia sanitaria presso il Comune e la Provincia di Terni». A lui saranno riconosciute solo le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio per spostamenti funzionali all’attività. Firmano la responsabile del procedimento Francesca Armellini, il direttore Massimo D’Angelo e l’assessore Luca Coletto.