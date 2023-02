Serata di solidarietà per il Rotary club di Terni

Serata all’insegna della solidarietà e della riflessione quella organizzata martedì sera dal Rotary club di Terni, presieduto da Piero Maroni. Ospiti presso la pizzeria Very Good, frate Stefano Tondelli (direttore della Caritas diocesana) e don Alessandro Rossini (presidente della Onlus Nuova Vita). Al centro dell’attenzione le varie iniziative della Caritas in città in favore dei più bisognosi e per tutti i cittadini. Frate Stefano Tondelli, frate minore francescano, ha alle spalle una lunga esperienza in ambito caritativo, prima come parroco a Sant’Antonio di Terni per nove anni e poi ad Assisi per sei anni come vicedirettore della Caritas diocesana e responsabile del centro di prima accoglienza a Santa Maria degli Angeli. «Questo incarico – ha detto – mi pone direttamente a servizio della chiesa diocesana e dei più bisognosi». Un pensiero da frate Stefano ai giovani «che vanno convolti nella Caritas come operatori ma anche come destinatari di attenzione dei loro bisogni e delle tante nuove povertà che vivono. Penso alla ludopatia, alla droga e altre forme di dipendenza. La ricchezza vera della nostra Caritas diocesana sono le centinaia di volontari che anche in quest’anno hanno continuato a spendersi: tempo, denaro, energie, salute per i più bisognosi». A fargli eco don Alessandro Rossini, in prima linea anche con l’associazione Nuova Vita Onlus a cui il Rotary club di Terni nei giorni scorsi ha consegnato mille euro. Il Rotary di Terni, inoltre, nel periodo natalizio ha acquistato e donato alcuni panettoni all’associazione Nuova Vita. «Il Rotary di Terni continua a mantenere alto il suo spirito di ‘service’ per il bene e lo sviluppo del territorio», ha commentato il presidente Maroni. Presente alla serata anche le socie dell’Inner Wheel club di Terni con la presidente Leontina Crisostomi e i giovani del Rotaract con il presidente Leonardo Proietti.

