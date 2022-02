Sii Terni: giovedì focus su bolletta web e bonus idrico

Sportello digitale, bolletta web e bonus idrico. Questi gli argomenti di cui si parlerà giovedì al museo diocesano di Terni: protagonista la Sii nell’ambito di San Valentino Arte 2022.

L’evento

Al centro dell’attenzione i servizi dedicati ai clienti. L’appuntamento è alle 17.30 nella sala della Collezione Permanente «dove si parlerà del servizio digitale ‘Lo sportello a casa tua’, che permette di accedere comodamente da casa a tutti i servizi, della possibilità di attivazione della bolletta web e del bonus sociale idrico e bonus integrativo idrico, agevolazioni dedicate alle famiglie in condizione di disagio economico. Tutti i clienti, ai quali verrà consegnato materiale informativo, sono invitati – spiega la Sii – a partecipare all’incontro per conoscere i servizi a loro dedicati. L’ingresso all’incontro sarà contingentato, nel rispetto delle vigenti normative anti covid 19. Il limite di capienza è di 40 partecipanti che potranno accedere con super green pass e mascherina ffp2. Per questo motivo è consigliabile la prenotazione telefonando al numero 0744.479911 o inviando una mail all’indirizzo [email protected] entro e non oltre le 12 di giovedì 24 febbraio».