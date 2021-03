Sir, la (prima) rimonta è servita: 3-0 a Milan. Ora la Champions

Ancora una volta la Sir Perugia ribalta una situazione difficile: dopo la sconfitta casalinga in gara 1 e il pari conquistato in trasferta, i Block Devils battono Milano in gara 3 dei quarti di finale e staccano il biglietto per il turno successivo dove sfideranno il Vero Volley Monza. Ora c’è bisogno di un’altra impresa contro Trentino, nella semifinale di Champions: c’è da vincere 4 set, come contro Modena.

La partita

Gara ben giocata dagli uomini di Heynen che, dopo un primo set condotto sempre con ampio margine, tengono mentalmente e tecnicamente nel secondo e terzo parziale quando Milano prova a rientrare nel match. Servizio (9 ace ed una pressione costante alla seconda linea avversaria) e fase break (con il muro che tocca tutto: 7 i vincenti) e difesa le armi vincenti per la Sir.

È Ter Horst l’Mvp della partita: 19 i palloni vincenti dell’olandese con 4 ace, 2 muri ed il 65% in attacco. Doppia cifra in casa bianconera anche per Leon (12 punti), 9 a testa per Ricci (anche 2 muri vincenti), Solè (clamoroso 89% in primo tempo) e Plotnytskyi (collante eccellente nelle due fasi e 2 ace).

Sir Perugia-Allianz Milano 3-0 (25-14, 25-23, 25-22)

Sir Perugia: Travica, Ter Horst 19, Ricci 9, Solè 9, Leon 12, Plotnytskyi 9, Colaci (libero), Zimmermann, Piccinelli, Vernon-Evans. N.e.: Muzaj, Atanasijevic, Russo, Biglino (libero). All. Heynen, vice all Fontana.

Allianz Milano: Sbertoli, Patry 7, Piano 7, Kozamernik 2, Ishikawa 8, Urnaut 14, Pesaresi (libero), Maar, Mosca 1, Basic 1. N.e.: Daldello, Weber, Staforini, Meschiari (libero). All. Piazza, vice all. Camperi.

Arbitri: Andrea Puecher – Daniele Rapisarda