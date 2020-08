Spiritualità e storia, il libro dei fratelli Fasulo ad Armenzano di Assisi

Domenica 30 agosto alle ore 17 presso la Pro loco di Armenzano di Assisi, si svolgerà la presentazione del libro ‘Sotto la volta del Cielo nella Comunione dei Santi – Madonna del Rosario, San Carlo Borromeo, San Gregorio Magno’, a cura di Francesco Fasulo e Maria Chiara Fasulo. «La nostra opera – spiegano i due autori – tra storia, cultura, arte e spiritualità, ha l’obiettivo di sensibilizzare e dare consapevolezza alle persone del nostro territorio comunale assisano su testimoni di vita evangelica come la Madonna del Rosario, San Carlo Borromeo e San Gregorio Magno che hanno vissuto la loro esistenza con amore, misericordia, semplicità, umiltà e attenzione al prossimo». La prefazione è stata curata da padre Michele Giura, già parroco di Torchiagina e San Gregorio, e l’introduzione – ‘Il Patrocinio dei Santi’ – da padre Luigi Marioli, frate conventuale, critico d’arte e già direttore del museo del Tesoro della basilica papale di San Francesco in Assisi. Lo studio e la ricerca metodica e scrupolosa dei fratelli Fasulo, afferma padre Michele, «ci mette tra le mani altre novità, altra storia cui la comunità di tutto il territorio comunale assisano o di chiunque verrà in possesso di questo pregiato lavoro, potrà attingere o riferirsi». All’evento culturale interverranno i due autori.

