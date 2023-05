Spoleto, cinque feriti in incidente tra due autovetture

Cinque feriti non in gravi condizioni. Questo il risultato di un incidente stradale nel pomeriggio di giovedì in zona Santa Maria in Campis, nel territorio comunale di Spoleto: l’impatto ha coinvolto due autovetture e gli occupanti sono stati estratti dai vigili del fuoco. Uno dei veicoli – alimentato a Gpl – ha concluso la propria corsa nel fossato a lato della carreggiata. Sul posto tre autoambulanze e gli agenti della polizia Locale per la ricostruzione della dinamica e la gestione della viabilità.

