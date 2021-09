Da sabato sera, intorno alle 18, i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio che si è sviluppato in località Francocci nel comune di Spoleto. Al momento sono interessati dalle fiamme circa 10 ettari di terreno. Sul posto sono al lavoro le squadre di Spoleto, Todi e Perugia e un elicottero della regione. In arrivo anche il secondo canadair.

Aggiornamenti a seguire