Duecento mila euro subito in contanti ed il resto da investire per l’acquisto di un’abitazione. Non male. A Spoleto – come segnala l’agenzia Agipro – c’è un fortunato giocatore che può esultare: nell’ultimo concorso di VinciCasa ha centrato un 5 che vale mezzo milione di euro. La schedina vincente è stata convalidata alla tabaccheria Zucchi di viale Trento e Trieste.

Condividi questo articolo su