Stroncone: è l’ora del ‘Weekend del castellano’

Tre serate che vedranno protagonista la tipica ‘ruzzola’ – farina, sale, acqua, latte ed olio extravergine d’oliva – accompagnata dai condimenti più vari, come barbazza e salvia o prosciutto e formaggio, dei produttori locali, oppure la golosa Nutella. Dal 23 al 25 giugno torna a Stroncone, ai giardini pubblici Vitaliano Vittori, il ‘Weekend del castellano’, a cura della contrada Castello dell’Ente Agosto Stronconese.

La Notte romantica dei Borghi più Belli d’Italia

«Quest’anno – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Stroncone, Annalisa Spezzi – il ‘Weekend del castellano’ si sposa con la ‘Notte romantica’ dei Borghi più Belli d’Italia. Sabato 24 alle 18, con partenza da piazza della Libertà, sarà possibile partecipare ad una speciale visita guidata gratuita a cura del Comune di Stroncone in collaborazione con Archeoares (info e prenotazioni all’indirizzo email [email protected] o al numero 389.0672580). Sarà un’occasione per ammirare e conoscere anche i Corali di Stroncone, i preziosi manoscritti liturgico musicali su pergamena, databili al XIV secolo, oltre alle tante bellezze storico artistiche che caratterizzano il centro storico. Inoltre, grazie alla collaborazione dei ristoratori del borgo, che hanno con entusiasmo aderito all’iniziativa della Notte romantica dei Borghi più Belli d’Italia, sarà possibile gustare dei menù a tema pensati per l’occasione dai nostri chef, nelle suggestive location degli storici ristoranti del borgo di Stroncone. Vogliamo inoltre invitare tutti coloro che vorranno scegliere Stroncone per una serata romantica e speciale, a postare le foto più belle della serata sui social, usando l’hashtag #notteromanticastroncone2023». Per info costi e prenotazioni dei ristoranti: La Grotta dello Spuntino (331.1920531), Mammè Ristorante (0744.1983465), Taverna la Mola (0744.608100). Nella serata del 24, servizio navetta gratuito dalle ore 19 dal convento di San Francesco.