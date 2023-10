Stroncone, rinforzo da Terni per la polizia Locale: Iannotti vince il concorso

di S.F.

Polizia Locale di Stroncone, c’è un rinforzo in arrivo per l’amministrazione comunale a guida Giuseppe Malvetani. Nei giorni scorsi è formalmente terminato il concorso – soli esami – per la copertura a tempo pieno ed indeterminato per un funzionario che, nelle intenzioni, diventerà poi il comandante del Corpo con posizione di elevata qualificazione: a vincerlo è una donna attualmente attiva come istruttore di vigilanza nell’ufficio affari generali di Terni, vale a dire Alessandra Iannotti. Si è imposta con un punteggio complessivo di 56 su Donato De Riso (53), Cinzia Egidi (53), Annamaria Pagliuca (52) e Manola Fucile (47). In quindici avevano inviato la domanda di partecipazione tra fine maggio ed inizio giugno. Dopo la dirigente Emanuela De Vincenzi si prospetta dunque un altro ‘trasferimento’ tra le due amministrazioni.