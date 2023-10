Weekend non troppo memorabile per Danilo Petrucci in Portogallo nella tappa lusitana del mondiale superbike. Il pilota di Terni, a bordo della Ducati del team Barni, non è riuscito a conquistare la top 5 tra sabato e domenica: 12° posto in gara1, un po’ meglio (6°) nella sfida domenicale. Il weekend a Portimão si è chiuso con la doppia affermazione del campione in carica Bautista ed a fine mese ci sarà l’ultimo appuntamento a Jerez de la Frontera.

