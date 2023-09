Terni, rinnovo Petrucci: sarà in Superbike anche nel 2024

Danilo Petrucci in Superbike anche nel 2024 con il Barni Racing Team. La notizia era attesa e ora c’è l’ufficialità: il pilota ternano sarà in sella alla Ducati Panigale V4 R anche il prossimo anno. «Se possibile – la gioia del centauro umbro – sono ancora più contento dello scorso anno, quando abbiamo firmato il primo contratto con Barni per la Superbike. Da entrambe le parti c’era la volontà di continuare e sono convinto che l’anno prossimo, con un intero anno di esperienza in più, possiamo fare ancora meglio. Devo ringraziare Barni e la sua famiglia, il mio manager Alberto Vergani e tutte le persone che mi aiutano a casa. Ora pensiamo a chiudere nel miglior modo possibile questa stagione».

