Surfskate ‘made in Terni’ al festival Diecimilapassi di Viterbo

Dal 10 al 15 ottobre a Viterbo, nel piazzale antistante ‘Spazio Attivo Lazio Innova’, un’onda artificiale accoglierà gratuitamente tutti coloro che praticano il surfskate, disciplina che unisce la pratica dello skateboard e del surf. ‘Onde urbane in movimento’ fa parte del progetto ‘Diecimilapassi, festival della sostenibilità e dell’accessibilità totale’, organizzato dall’associazione ‘Gioventù protagonista’ con il patrocinio e sostegno del Comune e della Provincia di Viterbo, grazie anche a Rete Spazio Attivo-Lazio. ‘Onde urbane in movimento’ è il primo appuntamento della prima edizione del festival ed è dedicato alla pratica del surfskate, disciplina sostenibile, accessibile e inclusiva, a ridotto impatto ambientale, che promuove uno stile di vita attivo esercitato in un ambiente aperto e accogliente per affrontare un’esperienza creativa e divertente. L’onda in legno, delle dimensioni di 9 metri per 6, è stata realizzata in collaborazione con Coludbreak, Asd che opera nel settore degli sport a rotelle, e Novation Skatebord, il progetto del ternano Leonardo D’Annibale nato per far vivere le sensazioni del surf anche fuori dall’acqua. La struttura permetterà a tutti, gratuitamente, di praticare questo sport dal 10 al 14 ottobre; mentre domenica 15 ottobre, a partire dalle ore 10, l’area antistante ‘Spazio Attivo’ ospiterà il primo contest di surfskate professionale e amatoriale e sarà allestita con punti di ristoro.

