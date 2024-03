Tamponamento fra Terni e Narni. Due feriti

Tamponamento a catena martedì mattina lungo la strada Flaminia, fra Terni e Narni, nel territorio comunale di Terni. Due le persone finite in ospedale e tre i veicoli coinvolti. Si tratta di una Skoda Fabia condotta dal 21enne B.M. (trasportato in ospedale), una Peugeot 308 con al volante una donna di 61 anni (F.S., anche lei condotta in ospedale dal 118) ed una Fiat 500 con a bordo una 30enne di origini albanesi (H.L.) ed una neonata (entrambe illese). Sul posto per i rilievi si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro anche gli operatori di Area Sicura per la pulizia della strada.

