Teatro Verdi Terni, progetto in mano a team veneto: «Tempi brevi e niente sprechi. Tradizione ed innovazione»

La miglior interpretazione per «la delicatissima ed equilibrata soglia tra l’antico ed il nostro presente» degli elementi che caratterizzano l’area. È uno dei criteri più tenuti in considerazione dalla commissione giudicatrice per decretare il vincitore del concorso di progettazione – i lavori per il primo stralcio funzionale sono da 4,6 milioni di euro, complessivamente sono oltre 12 ma sono da ricercare i fondi – legato alla riqualificazione del teatro Verdi: martedì mattina al Caos è stato annunciato il trionfo del raggruppamento veneto – cinque in totale gli ammessi alla fase due – con a capo il 34enne architetto di Arzignano Marcello Galiotto dello studio Amaa di Venezia. Battuta la concorrenza milanese, ternana, laziale, marchigiana e toscana. Il percorso è ancora lungo: ora c’è la verifica dei requisiti, lo studio di fattibilità tecnico-economico ed i vari step per giungere alla progettazione esecutiva.

I CINQUE PROGETTI FINALISTI (VINCITORE IL C)

IL SOPRALLUOGO DEL 23 GIUGNO DELLA COMMISSIONE

«Tempi brevi e niente sprechi». I problemi in mattinata

La giornata non era iniziata nel migliore dei modi. Alle 9 infatti era in programma la seduta pubblica per la depcritazione degli elaborati: guai tecnici e soprattutto difficoltà nel ritrovare la chiave privata per sbloccare la procedura. Risultato? Il Rup Mauro Cinti in difficoltà, sospensione alle 10 e tutti in attesa – progettisti compresi – della risoluzione. In realtà non accadrà nulla. Poi tutti in conferenza stampa dove la commissione composta da Francesco Cellini, Emanuele Morezzi, Simone Monotti, Donatella Cavezzali ed Emanuela De Vincenzi ha fatto il punto della situazione per poi leggere la graduatoria: via libera al team con il già citato Galiotto, l’architetto Alessandra Rampazzo, gli ingegneri Vincenzo Baccan e Linda Parati, Francesco Rigon, Margherita Simonetti e la Sinergo S.p.A di Martellago. «Il progetto per noi è stato un processo lunghissimo e delicato, circa quattro-cinque mesi per entrambe le fasi. Una grande sfida, questo territorio – le parole del giovane professionista – è un po’ la sintesi del nostro modo di concepire l’architettura: un lotto complesso che ha a che fare con un pronao ed una parte retrostante, tutto viene risolto in modo molto semplice. Costruibile in tempi brevi e senza sprechi economici».

IL BANDO A DUE FASI

Il legame tra gli elementi. Tradizione e innovazione

Sotto il profilo tecnico Galiotto ha specificato che «la parte retro è composta da due elementi. Uno basso e la torre scenica che, in qualche modo, cita il teatro di Genova di Aldo Rossi e altre strutture. Miscelare tradizione ed innovazione? Sì, perché l’architettura contemporanea talvolta ha eccessi di parametrismo e formalismi che a noi non stanno a cuore. C’è un muro di mattoni particolare, mentre la torre scenica è in cemento armato rosso e sabbiato per avere una materia più rugosa. Noi facciamo molti concorsi perché sono l’unico modo di accedere a questi grandi progetti: la posizione a Terni di questo tessuto molto compresso è stato un motivo che ci ha spinto a sceglierlo. I tempi erano dilatati e ci hanno consentito di svilupparlo bene». Quando gli viene chiesto del punto di forza risponde «il complesso; ho visto alcuni progetti e sono tutti interessanti. Il rischio era di non riuscire a legare tutti gli elementi: sono costruttivamente separati ma uniti da un concetto forte, questa è l’idea trainante del lavoro».

PARLA IL VINCITORE: «TEATRO VERDI, ECCO IL NOSTRO PROGETTO»

Le basi. L’auspicio di Giorgini e le occasioni perse

Un evento che ha visto la partecipazione – tra i tanti presenti – del sindaco Leonardo Latini, dell’assessore Benedetta Salvati e del presidente della fondazione Carit Luigi Carlini: «Si gettano solide basi – le parole del 46enne avvocato in apertura – per restituire alla città il suo teatro, rimasto chiuso per troppi anni. L’emozione è profonda». La titolare ai lavori pubblici ha invece parlato di un Verdi «che da oggi rifiorisce», con tanto di video emozionale (posizionati all’interno della struttura 500 piante, protagonista un tenore libanese che studia all’istituto Briccialdi): «Ricostruiamo un pezzo di storia della nostra città». Più lungo il discorso del dirigente comunale Piero Giorgini: «Spero che da ora in avanti si possa parlare di architettura, Terni in passato ha perso la possibilità di avere opere per dei giusti dibattiti. Avremo un progetto complessivo per il Verdi e per il momento ci sono fondi per il 1° stralcio funzionale, dobbiamo partire subito per non perderli. Poi si cercheranno gli altri per il completamento».

Seguono aggiornamenti