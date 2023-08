Ternana: ai dettagli il ritorno di Favilli. Ecco Mărginean e Pyyhtia

di G.G.

Nuovo rinforzo in casa rossoverde. È fatta per l’arrivo alla corte di mister Lucarelli di Iulius Andrei Mărginean, classe 2001 – un metro e novanta centimetri di altezza – centrocampista del Sassuolo la scorsa stagione in prestito al Novara. 30 presenze e 4 gol il suo bottino con i biancoazzurri. Domani le visite mediche. La società è inoltre vicinissima alla chiusura anche la trattativa per portare in rossoverde, dal Bologna, il centrocampista Niklas Pyyhtiä.

Esperienze in serie C

Mărginean, piede destro, ha finora disputato 50 partite in C (30 nella scorsa stagione con il Novara e 20 con il Messina in quella ancora precedente) condite da 7 gol e 2 assist. Il giovane centrocampista di Zlatna (Romania) è cresciuto nelle giovanili del Sassuolo (che ne detiene ancora il cartellino) e con la ‘Primavera 1’ dei neroverdi ha disputato 49 partite e realizzato 12 gol.

Ecco Pyyhtia

Niklas Pyyhtia, finlandese, classe 2003, è un tesserato del Bologna. In dirittura d’arrivo il suo trasferimento alla Ternana con la formula del prestito. Malgrado la giovane età, il ragazzo di Turku può già vantare 6 presenze e 1 gol in serie A, realizzato proprio all’ultima giornata di campionato della scorsa stagione, quando affrontò in casa il Lecce. Pyyhtia è un centrocampista che può giocare sia centrale che mezzala ed è considerato dagli addetti ai lavori, tra gli under 20 più interessanti del palcoscenico calcistico nazionale.

Favilli, il ritorno

Ai dettagli finali anche il ritorno di Andrea Favilli in rossoverde. Nella giornata di venerdì forte accelerata per riportare il centravanti pisano alla corte di mister Lucarelli, che ha sempre riposto in lui una grande fiducia e stima. Sabato mattina la conferma: manca solo la firma ma non dovrebbero esserci dubbi.