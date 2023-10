Ternana-Brescia: i bambini delle scuole elementari gratis allo stadio

In occasione della partita di calcio di serie B fra Ternana e Brescia, in programma sabato 21 ottobre, la Ternana Calcio invita allo stadio ‘Libero Liberati’ le bambine e i bambini delle scuole elementari della città. «L’iniziativa ‘Sulla stessa strada’ – spiega la società di via della Bardesca – intende coinvolgere non soltanto i più piccoli, ma anche le loro famiglie, in un percorso di crescita che unisca l’esperienza scolastica e l’amore per i colori rossoverdi. In tutte le scuole elementari di Terni saranno distribuiti dei coupon promozionali che consentiranno agli alunni di accedere gratuitamente allo stadio, acquistando contestualmente (online al sito https://www.vivaticket.com/it e in tutti i rivenditori autorizzati VivaTicket), al costo unico di 6 euro, un biglietto per l’adulto accompagnatore (a scelta per i settori distinti A, distinti B e curva sud). Ad ogni tagliando gratuito dovrà corrisponderne uno a pagamento e l promozione è valida fino ad esaurimento posti».

