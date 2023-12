Ternana: con la Feralpisalò vittoria ‘sporca’ ma di platino

di Gianni Giardinieri

Nel giorno della peggiore prestazione dell’era Breda, la Ternana riesce a conquistare tre punti pesantissimi in ottica salvezza, grazie ancora una volta alle realizzazioni dei suoi ‘baby’. Dopo un apatico primo tempo, durante il quale comunque la Ternana era passato in vantaggio, i rossoverdi soffrono nella ripresa e subiscono il pareggio. La reazione comunque arriva e alla fine la truppa di mister Breda aggunta una vittoria di importanza capitale. Oggi contava solo vincere e vittoria è stata.

Primo tempo

Per la seconda partita casalinga della sua gestione, mister Breda decide di consolidare il 3-4-1-2, riproponendolo quasi invariato rispetto alla vittoriosa trasferta di Cosenza, con la sola eccezione di Capuano che torna a guidare la difesa al posto di Sorensen. Feralpisalò con identico sistema di gioco e con la presenza di due ex: Martella, schierato da braccetto di sinistra, e Butic, al centro dell’attacco. I primi venticinque minuti trascorrono senza emozioni, con le due squadre molto attente a non scoprirsi. Meglio comunque la Feralpisalò che in un paio di situazioni, pur non arrivando al tiro, cerca di rendersi pericolosa. Al 29′ da cross di Casasola, Di Stefano riesce a toccare di testa ma la conclusione non impensierisce Pizzignacco. Al 35′ la prima vera occasione è delle Fere, con Diakitè che arriva alla conclusione dopo un duetto con Casasola: il tiro d’esterno destro termina di poco a lato. Fiammata Ternana al 41′: ripartenza veloce con Casasola che si fa mezzo campo e sventaglia per Di Stefano. Il bomberino rossoverde la mette giù, si accentra e scarica un potente destro all’incrocio dei pali. Fere in vantaggio con una magia del numero 28. Dopo il vantaggio rossoverde la partita si ‘apre’ e la Ternana si fa di nuovo sotto, prima con De Boer che si vede respingere un tiro da fuori e poi con Corrado, con azione praticamente identica.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un tiro da lontano di Falletti (46′) che Pizzignacco controlla senza problemi. Ancora Ternana al 47′: De Boer sventaglia in avanti, Di Stefano spizza per Raimondo che di sinistro calcia alto. Al 50′ paratissima di Iannarilli che respinge una conclusione a botta sicura di Compagnon. Un minuto dopo però arriva il pareggio della Feralpisalò con Tonetto che, defilato, colpisce di sinistro. La palla si insacca con Iannarilli in questo caso non attento a coprire la traiettoria. Ancora pericolosa la Feralpisalò al 55′ con Compagnon che dal fondo mette un tiro cross pericolosissimo in area rossoverde. Ternana in bambola e lombardi ancora pericolosi al 58′ con Butic che non riesce a ribattere in rete dopo una parata di Iannarilli. Al 62′, dopo un’azione insistita della Ternana, Falletti arriva al tiro di destro ma la conclusione è da dimenticare. Al 67′ nuovo vantaggio rossoverde con Lucchesi, servito con un assist al bacio da Falletti. La conclusione, ravvicinatissima, non lascia scampo a Pizzignacco. La Feralpisalò non ci sta e al 71′ costruisce un’ottima occasione con l’onnipresente Compagnon che slalomeggia e arriva al tiro. La conclusione, fortunatamente per le Fere, termina alta. Raimondo, in ombra per tutto il match, al 75′ si costruisce una buona azione e arriva davanti a Pizzignacco ma non riesce a calciare. All’ 84′ Ternana vicinissima al terzo gol con Lucchesi che mette in mezzo una palla rasoterra che attraversa tutta l’area senza trovare un rossoverde per il più facile dei tap in. Al 92′ Sorensen in area piccola avversaria spreca alto il più facile dei gol.

Tabellino

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli, Diakitè, Capuano, Lucchesi, Casasola, Labojko, De Boer, Corrado, Falletti (K), Raimondo, Di Stefano. All: Roberto Breda

Feralpisalò (3-4-1-2): Pizzignacco, Bergonzi, Ceppitelli, Martella, Parigini, Hergheligiu, Balestrero (K), Tonetto, Di Molfetta, Compagnon, Butic. All: Marco Zaffaroni

Arbitro: Santoro di Messina

Assistenti: Scarpa e Fontani

IV Ufficiale: Vergaro

Var: Doveri

Avar: Gualtieri

Marcatori: 41′ Di Stefano (T); 52′ Tonetto (F); 67′ Lucchesi (T)

Ammoniti: 65′ Hergheligiu (F); 69′ Diakitè (T); 80′ Butic (F); 87′ Zennaro (F)

Sostituzioni: 43′ Sorensen per Capuano (T); 59′ Favasuli e Pyyhtia per Corrado e De Boer (T); 64′ Felici e Zennaro per Parigini e Di Molfetta (F); Da Cruz e Sau per Compagnon e Hergheligiu (F); 78′ Celli e Luperini per Casasola e Labojko (T); 83′ La Mantia per Butic (F)