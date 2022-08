Ternana, Coulibaly in gruppo alla ripresa. Lungo tête-à-tête Lucarelli-Favaretto

La sconfitta di Ascoli ha portato in dote una novità – poi vediamo se verrà mantenuta, i precedenti non sono il massimo – in casa Ternana. Vale a dire il silenzio del presidente Stefano Bandecchi da qui fino al termine del campionato, quantomeno sul piano calcistico: lo ha garantito lui stesso in un video Instagram lanciato nel giorno di Ferragosto. Intanto i rossoverdi di Cristiano Lucarelli hanno iniziato la preparazione all’esordio casalingo stagionale fissato per domenica sera contro la Reggina: presente in gruppo anche Mamadou Coulibaly, l’arrivo più recente in compagnia di Andrea Favilli. Con loro anche Alexis Ferrante, destinato a proseguire l’annata da Domenico Toscano in casa Cesena.

AD ASCOLI ABBAGLI SUI CORNER: KO 2-1

Lucarelli-Favaretto, chiacchiere e confronto

Le Fere hanno iniziato la seduta oltre le 18 sul secondo campo di via Narni, dove si è svolto il riscaldamento muscolare con le consuete esercitazioni. Non è sfuggito ai più un confronto – circa una decina di minuti – tra l’allenatore livornese e Paolo Favaretto, la novità dello staff 2022-2023 per i calci piazzati: i due, a qualche metro di distanza dal gruppo, si sono parlati a lungo. Il trainer rossoverde ad un certo punto ha anche eseguito di fronte al 55enne di Mestre uno stacco aereo: evidentemente è stata un’occasione utile per un colloquio sui problemi manifestati dalle Fere sulle palle inattive in questi primi minuti di stagione. Sono attesi – si spera, sia a livello individuale che di squadra – miglioramenti in tal senso. D’altronde Lucarelli ha già fatto presente di credere molto nello staff a disposizione.

BANDECCHI ORA SI ‘LANCIA’ PER LE POLITICHE 2022

Prevendita Reggina

La società di via della Bardesca ha comunicato che la prevendità per la sfida con i calabresi sarà attiva da mercoledì mattina alle 10. I biglietti saranno disponibili online al sito Vivaticket e presso le rivendite ufficiali Vivaticket: «I botteghini del Liberati – sottolinea la società – saranno aperti con una postazione per la vendita dei tagliandi sabato 20 agosto dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 ed il giorno della gara con due postazioni dalle ore 10 alle ore 20.45; un’ulteriore postazione sarà riservata al ritiro accrediti (no stampa), a partire dalle ore 17 di domenica». Non si è visto Donnarumma nei campi del Campomaggio in via Narni, si è regolarmente allenato – nemmeno in panchina in terra marchigiana – Ghiringhelli.