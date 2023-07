Ternana: Ferrero già ai saluti? Riprende quota il ‘tandem’ Guida-Giacomini

di Gianni Giardinieri

Fiera del ribaltone in casa Ternana. Appena dopo la pausa pranzo, e in attesa di gustare un buon caffè, sono cominciati a circolare i primi rumors poi diventati indiscrezioni via via montanti. La novità è di quelle che possono cambiare il futuro della Ternana Calcio: Massimo Ferrero, alias ‘viperetta’, pare aver già concluso la sua esperienza nella società di via della Bardesca, o meglio nel ruolo di «operaio del calcio» (sua definizione) al servizio dell’amico Nicola Guida la cui società, la Pharmaguida, sta trattando l’acquisizione della società rossoverde da Unicusano.

Ipotesi

Motivo del probabile ‘arrivederci’? Difficile saperlo con certezza, certo è che Nicola Guida, attraverso l’intermediazione dell’amoico Ferrero, contava probabilmente di trovare uno o più soci disposti a dargli una mano, anche con quote di partecipazione al capitale della società rossoverde. Evidentemente questo non è accaduto e così i due avrebbero deciso di passare ai saluti. A questo punto potrebbe riprendere quota quella che già da alcune settimane vi avevamo proposto: il ticket Guida-Giacomini, con l’ex proprietario della Triestina pronto ad iniettare liquidità in vista del closing. Simone Giacomini, proprietario della Stardust (società che si occupa di scovare e valorizzare giovani ‘influencer’), potrebbe portare con sé il nuovo direttore generale che a questo punto risponderebbe al nome di Ernesto Salvini, di cui vi avevamo dato conto tempo indietro. Andrà così? Non lo sappiamo, certo è che la plausibile, a questo punto, fuoriuscita di Ferrero riapre tutti i giochi e i possibili incastri, per una Ternana che a poco più di un mese dall’inizio del campionato è un grande cantiere aperto.