Ternana: Palumbo al Modena. Guida: «Solo Leone ci rappresenta in sede di mercato»

di G.G.

Antonio Palumbo non è più un giocatore della Ternana. La trattativa con il Modena, di cui vi abbiamo dato conto in largo anticipo, si è praticamente conclusa: al ragazzo un ingaggio che dovrebbe attestarsi sui 500/550 mila euro netti più bonus. Per la Ternana un incasso poco oltre i due milioni di euro. Il Modena aveva provato ad inserire contropartite tecniche, fin dal primo approccio, ma la società rossoverde ha sempre e solo preteso un pagamento in denaro. Mezzala sinistra di indubbio talento, capace di giocare anche in posizione più avanzata, Antonio Palumbo arriva in una formazione estremamente ambiziosa e pronta a ripartire all’assalto della rosa della Ternana con l’obiettivo di far vestire i colori giallo-blu anche a Salim Diakité. Trattativa in questo caso molto più ripida, perché il ragazzo non disdegnerebbe comunque di fare un altro anno a Terni, mentre la società di via della Bardesca, pur ritenendo ciascun giocatore della rosa sul mercato, non è disposta a liberarsi del forte difensore francese per meno di tre milioni di euro.

Parla Guida: «Leone, l’unico a rappresentarci sul mercato»

Intanto la squadra, ancora un cantiere aperto, si ritroverà lunedì 17 luglio all’hotel La Corte di Cascia (Perugia) per iniziare il ritiro in vista della stagione agonistica 2023/2024. Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30 presso il centro sportivo ‘Magrelli Active’, sosterranno la prima seduta d’allenamento del ritiro estivo. Attraverso l’ufficio stampa societario, il futuro presidente, Nicola Guida, ha voluto augurare a tutti un buon lavoro: «In vista del ritiro di Cascia che inizierà lunedì – si legge nella nota – intendo formulare i migliori auguri di buon lavoro alla squadra, a mister Cristiano Lucarelli e al direttore sportivo Luca Leone. A proposito di quest’ultimo voglio precisare, in accordo con l’amministratore unico Paolo Tagliavento, che si tratta dell’unico soggetto autorizzato a rappresentare la nostra società in sede di mercato. Mi preme infine rivolgere un caloroso saluto all’appassionata tifoseria rossoverde».

Staff tecnico e calciatori ad inizio ritiro

Di seguito lo staff tecnico. Allenatore: Cristiano Lucarelli. Vice allenatore: Richiard Vanigli. Preparatore atletico: Giuseppe Colombino. Collaboratore alla preparazione atletica: Luca Casali. Preparatore dei portieri: Pietro Spinosa. Collaboratore tecnico: Stefano Morrone. Collaboratore tecnico: Paolo Favaretto. Di seguito i 27 calciatori convocati. Portieri: Antony Iannarilli, Filippo Novelli (2006), Robert Matei (2006), Alessandro Morlupo (2005). Difensori: Luka Bogdan, Giulio Biondini (2006), Marco Capuano, Alessandro Celli, Niccolò Corrado, Salim Diakitè, Bruno Martella, Frederik Sørensen. Cetrocampisti: Davide Agazzi, Filippo Damian, Mirco Ferrante (2003), Fabrizio Paghera, Antonio Palumbo, Mattia Proietti. Attaccanti: Gabriele Capanni, Alfredo Donnarumma, Cèsar Falletti, Jonathan Alexis Ferrante, Carmelo Ferrara (2004), Federico Furlan, Gabriele Onesti, Stefano Pettinari, Pietro Rovaglia.