Ternana-Brescia, Fere sfavorite ma in fiducia

La Ternana sfavorita in un match casalingo per i bookmakers. Non accadeva da un bel po’ di tempo ma, d’altronde, la serie B è altra storia rispetto alla C: i rossoverdi sono pronti al tanto atteso debutto nel torneo cadetto contro il Brescia di Filippo Inzaghi, una delle formazioni più accreditate per la promozione e con un Rodrigo Palacio in più. Cristiano Lucarelli torna ad incrociarlo da allenatore a nove anni dal test di Collecchio tra gli allievi di Parma e Milan con la voglia di partire subito con il piede giusto: calcio d’inizio alle 18 di domenica con direzione di gara nelle mani di Gianpiero Miele della sezione di Nola.

LUCARELLI E IL BRESCIA: «NON MI SORPRENDEREBBE SE CI RIPORTASSE SULLA TERRA» – VIDEO

Subito una top al ‘Liberati’

Un Lucarelli sorridente e disteso quello che si presenta nella rinnovata sala stampa del ‘Liberati’. Nessun particolare cenno a formazione e condizione fisica della squadra: «Stiamo benino, non benissimo come tutti in questo periodo. Affrontiamo – le prime parole sull’impegno domenicale – una squadra forte, esperta e con un allenatore bravo, con un’intelaiatura da altissima classifica. Un bel test per noi». Il 4-5 di Bologna ha fatto gioire e non poco i tifosi delle Fere. Il tecnico livornese tuttavia a livello comunicativo prosegue con la strategia che ben ha funzionato lo scorso anno: «Non mi sorprenderebbe se il Brescia ci riportasse sulla terra. La situazione di Martella conferma che non ci stenderanno il tappeto rosso. Emozionato? No, sono nel calcio da quarant’anni più o meno. Sono sereno e fiducioso». Intanto dai lombardi potrebbe arrivare – lo scrivono Il Giornale di Brescia e La Nazione – anche Dimitri Bisoli: «Lo apprendo da voi. E poi ho letto di un’offerta del Pisa per lui. Me lo immagino solo come avversario al momento», la risposta di Lucarelli.

Il sognare e la realtà

Il trainer toscano fa un passo indietro e ricorda a tutti una cosa: «Bologna? La normalità è ciò che è successo dal 60esimo in avanti (quando i felsinei hanno rimontato, ndr), prima è stata anormalità. Poi magari i tifosi fanno bene a sognare, è lecito, però sarei misurato nei giudizi. Pre Bologna eravamo una squadra quasi che non sapeva bene dove andare», le parole di Lucarelli. «Non mi sorprenderebbe se il Brescia ci riportasse sulla terra. Poi è presto per i giudizi, il mercato è ancora aperto. Domani cerchiamo di fare punti. Non mi aspetto che la Ternana quest’anno possa mettere l’avversario per 95 minuti nella loro metà campo, vedo squadre più avanti di noi nella consapevolezza. Il nostro campionato ce lo dobbiamo costruire da soli, come accaduto lo scorso anno». Si riparte dal 4-2-3-1. Gli indisponibili sono Salim Diakite, Capanni e Partipilo, tra i non convocati – cessione in arrivo – anche Bergamelli e Vantaggiato.

Il mercato e l’amalgama

Il nodo è vedere se si creerà quella macchina vicina alla perfezione che ha battuto record su record in C: «Un mercato di tutto rispetto, ma poi i giocatori devono funzionare insieme», ha aggiunto Lucarelli. «I calciatori presi sono bravi, vediamo se diventeranno un gruppo. Ora sono tutti allineati e speriamo di entrare nel carro armato, finora si è chiacchierato molto. L’ultima mezz’ora di Bologna ci è servita per capire la differenza tra categorie». Un ‘problema’ interno per le Fere: «Troveremo una squadra che fino all’ultimo starà in partita. Oggi al momento non abbiamo un terreno di gioco perfetto e ciò può essere un ostacolo: mi attendo un match molto tattico, non credo che ci saranno team disposti ad affrontarci a viso aperto». Palumbo è a disposizione, mentre per quel che concerne Partipilo «non sta bruciando le tappe». Capitolo Martella: il tesseramento ci sarà non prima di lunedì. Sponda Brescia da segnalare la presenza di calciatori del calibro – oltre a Palacio – di Joronen, Bertagnoli, Cistana, Léris, Tramoni, Bajić e Špalek. Out Ayé. Un discreto impatto con la categoria.