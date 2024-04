Terni: 40 cantine, 11 villaggi tematici, cibo e spettacoli. Arriva ‘Wine love weekend’

Un fine settimana con 40 cantine, 11 villaggi tematici, degustazioni, spettacoli e musica. Si svolgerà a Terni dal 17 al 19 maggio e l’iniziativa è denominata ‘Wine love weekend’. «Il visitatore farà un lungo viaggio alla scoperta delle eccellenze vinicole, dei sapori e delle bellezze dei luoghi più significativi del centro storico», spiegano gli organizzatori.

L’evento e le cene

L’obiettivo è «comunicare il mondo del vino in maniera innovativa, seguendo i cambiamenti di un settore in grande evoluzione e di creare nuove connessioni e sperimentare nuovi linguaggi per raccontare uno dei settori più importanti del Made in Umbria». Nei vari stand chef stellati e giovani si confronteranno realizzando piatti «in grado di valorizzare prodotti dei territori e della tradizione, attraverso quella creatività che mira ad esaltare le caratteristiche delle diverse materie prime e con un mix di sapori che favorisce i migliori abbinamenti con i vini della regione Umbria. E poi ancora spazio anche alla grande pasticceria partenopea che incontrerà la pasticceria umbra in un confronto fatto di dolci delizie delle due regioni». Piazza Tacito – viene sottolineato – si trasformerà «in una location unica che accoglierà la cena di gala a lume di candela con degustazione di vini, spettacoli e musica dal vivo».

Mercato agroalimentare

In testa all’organizzazione c’è Andrea Barbarossa: «Saranno tre giorni ricchi di iniziative che andranno dalla grande cucina al mercato agroalimentare facendo un lungo viaggio tra degustazione e cultura, alla scoperta degli scorci più suggestivi della città, ai Jazz Wine un atmosfera di emozioni e sapori accompagnata dalla suggestiva musica jazz. Molti gli eventi tra vino e cultura con gli appuntamenti dell’Enoteca letteraria: degustazione di vino abbinati alla gastronomia e molto altro ancora. All’interno delle diverse location ed in giro per la città, i wine lovers avranno la possibilità di scoprire il meglio della produzione vinicola italiana, attraverso momenti di degustazione come. Non resta altro che venire a Terni dal 17 al 19 maggio».