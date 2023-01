Terni, 79 anni fa Germinal Cimarelli perse la vita: la commemorazione

Germinal Cimarelli il 20 gennaio del 1944 perse la vita a nemmeno 33 anni compiuti sul monte Torre Maggiore. Venerdì pomeriggio presso il monumento sui Monti Martani si è svolta la commemorazione per il 79° anniversario della morte del giovane partigiano, medaglia d’oro al valor militare: l’evento è stato organizzato al comitato provinciale Anpi di Terni e dalla sezione Anpi 13 giugno con il patrocinio del Comune. Depositata una corona d’alloro alla presenza delle autorità civili/militari ed associazioni. Cimarelli, nato il 5 luglio 1911 in città, era un operaio tornitore alle acciaierie di Terni. Morì nel corso di uno scontro a fuoco con una pattuglia di paracadutisti tedeschi. Per l’amministrazione comunale presente l’assessore Giovanna Scarcia. Con lei i consiglieri comunali Francesco Filipponi, Luca Simonetti e Alessandro Gentiletti: «Si scaraventò da solo, contro un nemico – il commento di quest’ultimo – che sembrava più forte e imbattibile, per mettere in salvo i suoi compagni e far sì che altri potessero vivere il sogno in cui credeva. Un gesto di eroismo, di visione e coraggio, come quelli di cui soltanto la classe operaia è capace. Un esempio ancora attuale. Medaglia d’oro al valor militare, lo abbiamo onorato a nome della città di Terni. Grati a lui e alla sua famiglia, presente insieme a noi. Viva la Resistenza, viva i Partigiani , viva l’Italia antifascista».

