Terni, inceneritore: via a revamping linea di trattamento fumi

Una notifica preliminare di cantiere più che interessante e di assoluto rilievo considerando che si parla di tematiche ambientali. E per di più che coinvolgono uno degli impianti industriali più attenzionati di Terni su questo fronte: c’è movimento in vista all’inceneritore di Acea, a Maratta.

Scatta il revamping

Si tratta di un iter seguito dal responsabile unico del procedimento per la multiutility romana, vale a dire il responsabile funzione ingegneria e sviluppo di Acea Ambiente Michelangelo Petea. Bene, che si fa? La descrizione del cantiere è sintetica e al contempo di facile comprensione: in sostanza si procede con il revamping della linea di trattamento dei fumi del termovalorizzatore di via Ratini con l’obiettivo di «adeguare la capacità di abbattimento degli inquinanti contenuti nei fumi di combustione». Tutto ciò per fare ciò che è previsto dall’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione e dalle nuove Bat conclusions 2019 – in inglese best available techniques, le migliori tecnologie disponibili – sull’incenerimento.

Le tempistiche

Al termine del restyling l’intera linea fumi dovrebbe diventare «più robusta» scrive Acea. Vedremo gli sviluppi. La data indicata per il presunto inizio dei lavori è fissata al 18 luglio 2023 e la conclusione, dopo 279 giorni, è indicata per il 22 aprile 2024. Si parla di un intervento da diversi milioni di euro.