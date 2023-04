Terni: Alessandra e Simona lanciano ‘Assistenza Serena’

Pubbliredazionale

A Terni è nata una nuova attività nell’ambito dell’assistenza domiciliare alle persone che hanno bisogno di cure da parte di personale qualificato. Si chiama ‘Assistenza Serena’, si trova in via Piave 42, e nasce – spiegano le titolari Alessandra e Simona – «dall’esperienza acquisita nel settore e dalla passione e cura che contraddistingue il nostro lavoro. Ci siamo conosciute proprio sul posto di lavoro – dicono – e lì abbiamo avuto tante soddisfazioni dalle famiglie che si affidavano a noi e anche dalle stesse collaboratrici che ci hanno insegnato cosa significa la professionalità nella cura delle persone bisognose. Il nostro auspicio è quello di dare un servizio adatto per ogni esigenza e la forza motrice che ci tiene unite e fiduciose sono i nostri figli, ai quali dedichiamo i nostri successi. Il nostro motto è ‘la voglia di perseverare è spesso la differenza tra il fallimento e il successo’».