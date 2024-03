Terni: ancora furti in casa fra Collerolletta e Campitello. Doppio colpo prima di cena

Ancora topi d’appartamento in azione nella popolata zona nord di Terni. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero‘ con un articolo di Nicoletta Gigli che fa riferimento a due furti in abitazione avvenuti mercoledì pomeriggio, il primo in via del Salice – Campitello – ed il secondo in strada di Collerolletta. Entrambi i ‘colpi’ sono avvenuti fra le 18 e le 20, nella piena consapevolezza delle abitudini dei proprietari – che ancora non erano rientrati in casa – ma anche per sfruttare la minor luce, in attesa dell’imminente arrivo dell’ora legale. Nel primo caso – via del Salice – i malviventi sono riusciti ad accedere in casa, riporta il quotidiano, usando la ‘chiave bulgara’, capace di aprire anche le porte blindate. Nel secondo caso invece – strada di Collerolletta – è stata forzata una porta-finestra. Il resto parla di ammanchi importanti – preziosi ma pure cristalleria -, danni, caos e l’amarezza di chi viene violato nel luogo più sicuro per definizione. Le indagini, al solito non semplici quando si tratta di ladri esperti, verrebbe da dire ‘professionali’, sono condotte dalla polizia di Stato.

