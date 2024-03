Terni Nord: altri furti. Questa volta in strada di San Clemente

Ancora furti in abitazione nella zona nord di Terni, dopo quelli compiuti nel corso della settimana che si sta per chiudere, fra via del Salice e strada di Collerolletta. Fra la serata di venerdì e la mattinata di sabato sono infatti emersi altri due ‘colpi’ ai danni di altrettante abitazioni, vicine fra loro, in strada di San Clemente (zona Palmetta). Anche in questo caso i residenti – in una delle due vive una donna anziana – si sono trovati di fronte al ‘solito’ caos lasciato dai ladri e ad ammanchi che, oltre al valore economico, hanno colpito direttamente gli affetti. In entrambi i casi, fra venerdì e sabato mattina, sono intervenuti gli agenti della squadra Volante di Terni per acquisire le prime informazioni e avviare le indagini. La vicinanza fra le due case derubate fa ipotizzare che dietro i furti ci sia la stessa mano. Spetta agli inquirenti risalire ai responsabili, anche se – come quasi sempre in casi del genere – il lavoro degli inquirenti si preannuncia complesso.

Condividi questo articolo su