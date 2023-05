Terni: arrestato spacciatore. La ‘base’ in un edificio in abbandono in via Narni

Un 22enne originario del Marocco – E.E.M. le sue iniziali – è stato arrestato in flagrante, per spaccio di droga, dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Terni, coordinati dal capitano Francesco Caccetta. L’arresto è avvenuto giovedì pomeriggio presso un’abitazione di via Narni, a Terni.

‘Beccato’

Il giovane è stato sorpreso dai militari mentre vendeva una dose di cocaina ad una 46enne ternana. Di lì a poco gli investigatori dell’Arma hanno individuato l’abitazione – un edificio in stato di abbandono in via Narni – dove il soggetto era solito rintanarsi e dove veniva raggiunto dai vari clienti del ‘giro’. Scontato l’arresto in flagrante, poi convalidato dal tribunale di Terni che ha applicato nei confronti del soggetto, difeso dall’avvocato Federica Bigi, la misura dell’obbligo di firma.

Denuncia a due passi dalla stazione

Sempre giovedì i carabnieri del comando stazione di Terni hanno denunciato un cittadino tunisino di 20 anni, controllato nella zona dei parcheggi della stazione ferroviaria di Terni. Il giovane aveva con sé alcune dosi di hashish, cocaina, un coltello a serramanico e soldi in contanti, presumibilmente collegati all’attività di spaccio.