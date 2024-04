Terni: autocarro contro sottopasso in via Montefiorino

LE FOTO

Lì sotto non ci passava – il limite massimo è di 3 metri e 40 in altezza – ma ha proceduto comunque. Con danni significativi per l’autocarro. Disavventura per il conducente di un mezzo di un’azienda di spedizioni che lunedì pomeriggio, nel sottopasso di via Montefiorino a Terni (non nuovo a situazioni del genere), ha impattato contro l’infrastruttura. Risultato: la copertura del veicolo è stata praticamente divelta. Per la viabilità non ci sono stati disagi particolari, visto che l’autocarro è comunque transitato per poi fermarsi all’esterno del sottopasso. E anche la strada è stata presto liberata dai materiali staccatisi dallo stesso veicolo. Sul posto, per rilievi e gestione delle operazioni, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale ternana. Con loro anche i vigili del fuoco per le verifiche sulla struttura viaria e gli operatori di Area Sicura per il ripristino delle condizioni di sicurezza.