Una donna di 45 anni, di nazionalità italiana, è stata arrestata dai carabinieri del comando stazione di Terni che hanno eseguito un provvedimento di carcerazione per pene concorrenti emesso dalla procura della Repubblica di Terni. La donna è stata condannata in via definita a 4 anni e 4 mesi di reclsione per truffa e bancarotta fraudolenta: tutti reati commessi nel territorio ternano fra il 2017 e il 2020.

