Terni, Bandecchi vs funzionario comunale: in 7 chiedono un consiglio comunale

Fratelli d’Italia, Forza Italia e Masselli Sindaco. Sono i gruppi ai quali appartengono i sette consiglieri comunali che a Terni hanno chiesto formalmente un consiglio comunale per «fare chiarezza in merito al grave episodio di qualche giorno fa riportato dalla stampa che ha visto protagonista il sindaco Stefano Bandecchi e il funzionario giornalista del Comune di Terni Gian Luca Diamanti e più in generale per discutere del tema del ripristino di condizioni di legalità, correttezza, rispetto delle norme, dei ruoli e delle persone all’interno del Comune». Gli esponenti politici in questione sottilineano che ciò si inserisce «in un contesto che ormai fa registrare una lunga sequela di altri analoghi episodi, caratterizzati da inaccettabili comportamenti ingiuriosi ai danni di giornalisti, consiglieri comunali, dirigenti fino al segretario generale dell’Ente». La richiesta è stata integrata «al fine di ottenere le registrazioni delle telecamere di sorveglianza di palazzo Spada e delle altre gestite dalla polizia Locale in modo di cristallizzare le immagini evitandone la sovrascrittura e agevolando così la esatta ricostruzione dei fatti».

