Terni, Politeama: il 5 aprile omaggio a Richard Benson

Un omaggio ad uno dei chitarristi e cantautori britannici più noti. Si tratta di Richard Benson e l’unica data in Umbria per la proiezione del film ‘Benson – La vita è il nemico’ è in programma al cityplex Politeama di Terni venerdì 5 aprile.

Gli appuntamenti

Tra una settimana al Politeama ci sarà la possibilità di vedere il film alla presenza del regista Maurizio Scarcella e l’esibizione dei ‘The Eldar’ in versione acustica. QUI è possibile acquistare – o direttamente al botteghino – il biglietto. La rock band ternana, nata nel 2004 e che quest’anno festeggia il ventennale, sarà poi protagonista il 12 aprile al Wishlist di Roma in occasione di un concerto della Richard Benson Orchestra con tanti ospiti: saranno di scena in apertura con i The Storyteller Project di Simone Sello, il chitarrista di Vasco Rossi. Ci sarà inoltre presentazione del disco 24 Back To 84, da poco arrivato nei negozi adibiti ad accogliere ottime uscite discografiche.